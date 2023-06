Shahrzad et le roi en colère

Shahrzad adore les histoires, elle s'inspire de tout ce qu'elle entend autour d'elle et passe son temps à imaginer, raconter et écrire des récits. Un jour, lorsque un garçon triste lui confie avoir fui son pays à cause d'un roi méchant, Shahrzad ne peut s'empêcher de vouloir l'aider. Une idée lui vient... Elle s'imagine s'envoler vers le royaume du roi en colère pour sauver le pays du silence et de la tristesse. Elle décide alors de conter toutes sortes d'histoires au roi. Dans cette adaptation du conte des "Mille et une nuits", Nahid Kazemi met en scène une héroïne audacieuse et le célèbre tyran du conte persan, que la petite fille va convertir en roi bon et clément grâce à ses histoires. Cet album d'une étonnante modernité nous apprend à rêver, imaginer, tout en rappelant la force de l'altruisme et la fragilité de la paix.