The Pogues. Rum, Sodomy & The Lash

Avec leurs mauvaises manières, leur façon à eux de faire revivre le folklore irlandais, The Pogues ont été des passeurs géniaux. Jouant le jeu de l'instrumentarium et des thèmes traditionnels, le groupe a écrit maintes chansons que beaucoup prennent pour des airs traditionnels irlandais. Mais les Pogues ont fait leurs classes au milieu des punks et leur gigue carbure à cette énergie-là, généreuse sur scène, mal contrôlée en dehors, avec son lot de frasques, de dentitions incomplètes et de substances trop faciles d'accès pour un groupe en vogue au milieu des années 1980.