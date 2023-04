Burt rentre à la maison

Burt est un extraterrestre d'une galaxie lointaine doté d'une technologie de pointe, mais un accident a fait disparaître ses parents et l'a piégé sur Terre. Et peu importe ce qu'il fait, il semble qu'il n'arrive pas à faire fonctionner assez bien la technologie terrestre modeste pour le ramener à la maison. C'est son histoire, en tout cas. Du point de vue de sa mère adoptive, Lydia, Burt est un petit garçon confus et solitaire, difficile à comprendre et qui vit dans son propre monde. Mais elle est moins soucieuse de le comprendre que de prendre soin de lui et de le soutenir...