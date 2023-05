Les destins entrelacés de trois femmes qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Berlin, 1933. Après le succès de son premier roman, l'écrivaine américaine Althea reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne. A la barre, un charismatique nouveau chancelier... Paris, 1936. Elle a peut-être fui Berlin pour Paris, mais Hannah découvre que la Ville Lumière n'est pas le refuge contre l'antisémitisme qu'elle pensait trouver. Tourmentée par le rôle qu'elle a joué dans la trahison qui a détruit sa famille, Hannah se consacre à son travail à la Bibliothèque allemande des livres brûlés. New York, 1944. Depuis que son mari a été tué en combattant les nazis, Vivian mène sa propre guerre : empêcher les tentatives d'un puissant sénateur de censurer les Armed Service Editions, des livres de poche qui sont expédiés par millions aux soldats à l'étranger. Leur combat commun contre la censure et la haine réunira ces trois inoubliables héroïnes dans un flot d'émotions et de poésie inouï. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte A propos de l'auteur Née en Pennsylvanie, Brianna Labuskes est journaliste. Elle a écrit neuf romans, dont La Bibliothèque des livres brûlés est le premier traduit en français.