Guide secret d'Ille-et-Vilaine

- Une cinquantaine d'histoires originales et mystérieuses sur des lieux ou des événements souvent méconnus d'Ille-et-Vilaine. - Quatre parties pour évoquer des sites historiques (les châteaux de Fougères, de Vitré, de Trécesson, de Combourg, les portes Mordelaises ou le Panthéon à Rennes...), des événements et des personnages (la guerre de succession de Bretagne, la révolte des Bonnets rouges...), des curiosités (le Thabor, la poule Coucou, le craquelin malouin...) et des légendes surprenantes (Brocéliande et Paimpont, La Roche-aux-Fées, le fantôme de La Guerche...) En couverture : le château de Vitré