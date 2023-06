Du mépris à la colère. Défendre la France qui travaille. Défendre la France qui travaille

"Drôle de titre pour le livre d'un syndicaliste réformiste. Certaines personnalités publiques en fin de responsabilité aiment raconter des anecdotes ou les coulisses de leur mandat ou fonction. Je ne me prêterai pas à cet exercice tant il me semble narcissique et le plus souvent sans intérêt. Ce que j'ai souhaité, c'est d'abord parler du travail et des travailleurs en France. Quel sens pour le travail ? Quelle organisation ? Quelles conditions au quotidien ? Ce sont les trois questions dont les réponses rendent possible un travail émancipateur et épanouissant. Or on est loin du compte pour de trop nombreux citoyens : précarisation, pénibilité, burn-out, intensification, chômage des jeunes et des seniors, salaires faibles, etc. Résultat : ce sentiment de mépris ou d'abandon, que l'on a entendu s'exprimer dans les cortèges hostiles à la réforme des retraites, pourrait se transformer en une colère mortifère pour la société, l'économie et notre cohésion sociale. Il est encore possible d'agir pour sortir de l'impensé politique du travail et restaurer sens, respect, reconnaissance, émancipation et dignité pour l'ensemble des citoyennes et citoyens de ce pays. Les solutions existent. Elles dépendent largement à la fois de la puissance publique et de la volonté et de la loyauté des acteurs du travail, notamment des employeurs". L. B. Laurent Berger est secrétaire général de la CFDT depuis 2012 et président de la Confédération européenne des syndicats de 2019 a 2023.