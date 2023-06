En 1838, Louis Daguerre, l'un des inventeurs de la photographie avec Joseph Nicéphore Niépce, rend visite à un vieil ami, le professeur Takis, retiré dans une île grecque. Daguerre est en proie à un véritable dilemme : doit-il mettre la photographie à la portée de tous, ou faut-il au contraire garder cette invention secrète ? La réponse viendra de Marko, un brillant disciple de Takis. Le jeune homme, auquel celui-ci a prêté en secret l'appareil de Daguerre, a imaginé divers procédés pour le rendre plus performant. Si une seule personne est capable d'améliorer la technique de la photographie, on ne peut qu'attendre d'immenses progrès d'une mise en commun de cette invention... Au-delà de la photographie, Iland traite des thèmes de l'exil et de la migration : l'appareil de Daguerre permettra à Marko, s'il s'exile, d'emporter sa terre natale avec lui. Première bande dessinée de Nikos Tsouknidas, "Iland" est un coup de maître, servi par une liberté de trait, une maîtrise des couleurs et un sens de la composition impressionnants.