Les garçons qui brûlent

En Islande, rien ne brûle autant que les mensonges. Dans une petite ville paisible non loin de Reykjavík, une maison est ravagée par les flammes. A l'intérieur : le cadavre d'un jeune homme de vingt ans. Cette découverte macabre se mêle à la disparition d'une jeune fille au pair quelques mois plus tôt. Chargée d'enquêter, l'inspectrice Elma découvre bientôt que derrière les volets des maisons familiales a priori sans histoires se cachent des secrets que tous les membres de la communauté cherchent à protéger. Mais la vérité est-elle souhaitable ? Faux-semblants, révélations dangereuses, familles ou sociétés dysfonctionnelles : à 35 ans, Eva Björg Aegisdóttir s'impose comme l'une des voix les plus fortes et fascinantes du polar nordique, aux côtés de Camilla Läckberg, Arnaldur Indridason ou Ragnar Jónasson. Elma et Les Filles qui mentent, ses deux premiers romans, ont déjà conquis les lecteurs français.