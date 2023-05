Red Stone Tome 1

Le roman gagnant de notre premier concours francophone de Fantasy YA, marrainé par Margaret Rogerson ! Eivy survit dans les bas-fonds de Greybor depuis qu'elle est orpheline. Lorsqu'elle a l'occasion d'embarquer sur le Red Stone, le bateau d'un redoutable pirate connu pour sa dent de pierre rouge, elle saisit sa chance de partir et de se faire de nouveaux compagnons, dont le taciturne Kiam. Elle ignore alors que ce voyage va l'emmener bien au-delà des mers de son monde, et à la rencontre de son propre passé. Comment échappera-t-elle aux pouvoirs de Jouko, le pirate ennemi qui veut mettre la main sur une dangereuse carte ? Et qui se cache réellement derrière les traits parfaits d'Ako, le charmant jeune homme aux yeux vairons qui semble lié au démon qui les poursuit tous ?