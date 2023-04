" La pression sentie claire et prête, la main de Manet énonçait dans quel mystère la limpidité de la vue y descendait, pour ordonner, vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir, le chef-d'oeuvre nouveau et français. " A l'occasion de l'exposition Manet/Degas (28 mars-23 juillet 2023) au Musée d'Orsay, les réflexions et louanges du contemporain de Manet, le poète Mallarmé : deux hommes à l'avant-garde de leur époque.