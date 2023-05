Les contes de la petite souris Tome 19 : La Lessive de Petit Lapin. Avec 1 CD audio

Petit Lapin a bien du chagrin, car sa maman a pris son doudou pour le laver ! Heureusement, la Petite Souris aide Petit Lapin à récupérer son doudou chéri juste à temps à la buanderie. Et s'ils allaient tous les deux le laver à la rivière ? Une grande lessive avec plein de mousse, ça va être rigolo ! Frotti frotta, Petit Lapin et la Souris lavent les tâches de chocolat sur la salopette et les jolies chaussettes, se cachent dans les draps et sautent dans leur panier-bateau à la recherche d'un petit poisson dans l'eau... Mais voilà l'orage ! Vite, il est temps de rentrer. Et doudou, dans tout ça ? Petit Lapin s'est tellement amusé qu'il a complètement oublié de le laver ! "Quelle aventure ! Tu n'étais pas avec moi et je n'ai pas eu si peur que ça. Tu vois, je grandis ! Demain, tu resteras dans mon lit ! "