Une rumeur circule dans les cercles du pouvoir. Elle concerne un épais dossier : le rapport chinois. On dit que sa lecture rend fou. Pour certains, il a quelque chose à voir avec les cartels de la drogue. Pour d'autres, il s'agit du manifeste d'un complot mondial. Quelques-uns en parlent comme d'un texte visionnaire. On s'accorde en tout cas sur l'identité de son rédacteur : Tugdual Laugier. Mais, là aussi, le mystère reste entier... Est-ce le nom d'un imposteur surdoué, d'un prophète ou d'un parfait imbécile ? D'une plume alerte et élégante, Pierre Darkanian raconte l'absurdité du monde du travail et nos solitudes contemporaines. Alix Girod de l'Ain, Elle. Une réjouissante fenêtre sur le vide... Sophie Pujas, Le Point. Dans un crescendo aux allures de vaudeville, la comédie du travail se transforme en épopée de la finance opaque. Un surprenant roman. Philippe Garnier, Philosophie magazine. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021.