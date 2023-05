Cahiers de Douai

1870. Rimbaud a seize ans et un vif désir de faire connaître ses écrits. Ses fugues le mènent à Douai, où il confie à Paul Demeny deux ensembles de vingt-deux poèmes, que la postérité rassemblera sous le titre de Cahier de Douai ou Recueil Demeny. Tantôt rêveur, tantôt satiriste, provocateur dans "Vénus Anadyomène" ou révolté dans "Le Forgeron", Rimbaud se révèle dans toute la variété de ces premiers vers. Genèse poétique imprégnée d'influences parnassiennes, le Cahier de Douai est également le témoignage esthétique d'un jeune poète sur la voie de l'émancipation : c'est la force paradoxale de ces poèmes dont Rimbaud disait, à peine un an plus tard, qu'il fallait les brûler. Dossier1. Une entrée en poésie2. La poésie et ses promesses d'émancipation3. Rimbaud satiriste4. Documents et témoignages.