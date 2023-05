Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat

Redécouvrez dans cet ouvrage la vie de deux artistes américains à la renommée internationale, véritables génies de la peinture et figures emblématiques de l'art contemporain, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Découvrez également la collaboration artistique qui les unit. Immergez-vous, grâce à ce regard croisé sur les deux artistes iconiques, dans le New-York des années 1980, et plongez au coeur de ses univers artistiques underground.