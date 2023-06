Ces Feuilles de langues romanes sont tirées d'un cahier retrouvé dans une malle en 1976 parmi d'autres manuscrits inédits de Pier Paolo Pasolini. Le projet date sans doute de 1945, trois ans après la publication de son premier recueil, en frioulan, Poèmes à Casarsa. Il s'agit de douze brefs poèmes en "espagnol" , avec des traductions, en italien et en prose, reportées à la fin, comme dans les recueils frioulans. La "langue" de ces douze étranges poèmes - qui fera sourire ou rire ou froncer les sourcils d'un lecteur espagnol - invalide toute forme d'identification des fautes et des limites, ne s'autorisant que du dictionnaire et des poèmes admirés par Pasolini, ceux de Jiménez, de Machado, de Lorca, du "romancero" populaire espagnol. Nous donnons aujourd'hui la première traduction française de ces Feuilles en proposant un insolite et intriguant volume trilingue.