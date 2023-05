Star Wars. L'équilibre dans la Force. Tome 1

Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l'Alliance Rebelle sur l'Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l'Etoile de la Mort a été détruite. Mais l'Empire est loin d'être vaincu ! Suivez Luke, Leia, Han Solo et les autres dans leurs efforts pour contrecarrer les forces maléfiques de l'Empereur et de Dark Vador. Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. La première saga présentée par Marvel était orchestrée par deux des auteurs les plus réputés de l'industrie des comics : Jason Aaron et John Cassaday. Le premier numéro a battu des records de vente aux U. S. avec plus d'un million d'exemplaires écoulés !