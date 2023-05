Hulk : Futur imparfait

Hulk est en paix avec Banner et ils ont adopté une forme commune, celle d'un Hulk intelligent. Mais lorsqu'il est projeté dans un futur impossible, Hulk s'aperçoit à quel point il ne sera jamais débarrassé du monstre qui est en lui. Il découvre en effet un monde apocalyptique, sur lequel règne un tyran nommé le Maestro, qui n'est autre que... lui-même ! La période la plus mémorable pour Hulk est très certainement la décennie où Peter David tenait les rênes de sa série, comme en atteste le succès des tomes de HULK : L'INTEGRALE consacrés à cette période. Futur imparfait est l'une des sagas les plus iconiques de cette ère. Une caractéristique qui fait de ce récit complet un atout essentiel pour la collection MARVEL MUST-HAVE !