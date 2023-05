Les gardiens de la galaxie L'intégrale Tome 8 : 1994-1995

Quand Charlie-27 est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, Major Victory et son équipe tentent de le faire évader avec l'aide de Cuchulain. Mais pour cela, ils doivent affronter... Drax le Destructeur ? Et si Charlie est innocent, qui est coupable ? Puis, les Gardiens tentent de mettre fin à la guerre des mondes qui dure depuis un millénaire ! Dernier volume de l'Intégrale des aventures de la première équipe des Gardiens de la Galaxie, telle qu'elle existait dans les années 90. Des histoires se déroulant dans un lointain futur mais où l'on peut malgré tout retrouver des personnages familiers, comme Drax, Yondu et le Maître de l'Evolution !