Wild Little Rebel Tome 1 : Boss Temptation

Liya s'offre un nouveau départ, loin des démons du passé. Elle a prévu de se consacrer corps et âme à son nouveau boulot de bibliothécaire à l'université de Queenland. L'amour ? Ce n'est même pas envisageable. Et c'est dangereux. Liya veut garder sa liberté, et ne plus jamais souffrir. S'amuser, d'accord, avoir une relation sérieuse, jamais ! Jusqu'à ce qu'elle le croise, lui, son patron... Naeem mène sa vie d'une main de fer. Il contrôle tout, dirige tout, prévoit tout. Rien ne le perturbe, et rien ne lui fait peur. Les sentiments ? Il maîtrise. Jusqu'à ce qu'il la croise, elle... Il la terrifie et la fascine. Elle le déstabilise et l'attire. Réussira-t-elle à ouvrir son coeur à ce boss si séduisant et si énervant à la fois ? Saura-t-il apprivoiser cette rebelle aussi irritante qu'intrigante ?