L'Hôtel de Caumont - Centre d'Art à Aix-en-Provence consacre une exposition à l'oeuvre de Max Ernst, marquée par son appartenance aux groupes d'avant-garde du XXe siècle, des dadaïstes aux surréalistes, et par sa personnalité libre et singulière. Le hors-série qui l'accompagne explore les grands thèmes qui façonnent les mondes énigmatiques et oniriques de l'artiste : la nature, le jeu, la magie et la liberté.