Johnny Circus - La tournée cauchemar de Johnny Hallyday

Sam Bernett, ancien journaliste à RTL et Europe 1, raconte de l'intérieur la tournée la plus chaotique de Johnny Hallyday à laquelle il a participé : le " Johnny Circus ", gigantesque caravane lancée sur les route de France à l'été 1972, dans la plus totale improvisation ! Un échec retentissant, et des souvenirs pour mille ans. L'histoire de la tournée la plus ambitieuse... et la plus chaotique de Johnny Hallyday Une nuit de 1972, dans la boîte de nuit qu'il anime, Sam Bernett discute avec Johnny : " Je veux faire un show tout à fait original et je veux que tu viennes avec moi : tu seras mon Monsieur Loyal. " Car il s'agit d'un cirque, un vrai, avec chapiteau, caravanes et camions. Une tribu de musiciens, chanteuses, jongleurs, acrobates, dresseurs de fauves et gens du voyage, 19 nationalités différentes pour une grande vadrouille de cent jours dans l'Hexagone. Une tournée hors norme, que Johnny veut festive et généreuse. Ce sera un désastre. Johnny et Jean Jacques Vital, ancien producteur de La Famille Duraton sur Radio Luxembourg, se rendent bien vite compte que le concept est un échec. Faute de spectateurs, il faut réduire les coûts. Exit fauves, clowns et trapèze volant : le spectacle se résumera au show du chanteur. Si le public est rare, Johnny n'y est pour rien. Il est, depuis douze ans, une immense vedette. La faute en incombe aux producteurs qui ont mal estimé les contraintes de fonctionnement d'un cirque itinérant. Au point que, le dernier soir sur la plage de Port-Barcarès, le chef des monteurs se tranche le bras en découpant un méchoui... Malgré son ambition, le " Johnny Circus " sombre dans un gouffre financier. Lucide, Johnny le reconnaît : " 70 camions sur les routes, 170 personnes à payer chaque soir, trop de frais, trop de personnel. Pour toutes ces raisons, l'affaire n'a laissé aucun bénéfice. Mais je ne regrette rien pour autant. " Des pertes si importantes que, ruiné, comptes en banque et cartes de crédit bloqués, l'idole ne montera pas de nouveau spectacle pendant cinq ans ! Sam Bernett raconte au jour le jour cette folle épopée, chapitre oublié de la légende.