Sommes-nous tous des étrangers ? Penser Albert Camus

"Quatre-vingts ans après la publication de L'Etranger, figure centrale de l'oeuvre de Camus, ce livre questionne la notion d'altérité si discutée actuellement. Qui sont, aujourd'hui, les étrangers ? Qui tenons-nous pour autres, avec la charge de menace et d'inquiétude contenue dans ce mot, comme s'il fallait fatalement associer "étranger" à "danger" ? S'agit-il du réfugié, du migrant, de l'ancien colonisé venu se venger des "pays de la peur", selon la dénomination de l'Occident par Tzvetan Todorov ? Ou bien l'étranger est-il une forme dégradée de nous-mêmes, le sans-abri, le pauvre, l'invisible, celui que, à l'image de l'errant venu de loin, les esprits intolérants et frileux, gagnés par une obsession hygiéniste, jugent dangereux pour nos corps physiques autant que pour le corps social ? Rebelle, lucide, minoritaire, souvent attaqué pour ses écrits et pour ses idées, l'auteur de L'Etranger et de L'Homme révolté n'a pas pris congé de ses lecteurs. Son besoin viscéral de comprendre le monde nous hante toujours." Eric Fottorino et Laurent GreilsamerCofondateurs de l'hebdomadaire Le 1avecKaouther Adimi, Michel Agier, Yves Marc Ajchenbaum, Julien Bisson, Louis Chevaillier, Maxence Collin, Marc Crépon, Raphaël Enthoven, Jeanyves Guérin, Marylin Maeso, Stéphane Pierré-Caps, Lydie Salvayre, Boualem Sansal, Gisèle Sapiro, Robert Solé, Benjamin Stora