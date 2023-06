Laure, personnage de roman. Lpr 2018

Célèbre dans le monde sous un pseudonyme littéraire, Delphine est une romancière prolixe, soucieuse de préserver son anonymat. Pour ce voyage au Portugal, elle tend la plume à Laure, qui, jusqu'alors personnage secondaire, devra s'extraire de sa créatrice et affronter son miroir. Laure décide donc de prendre le pari de son amie romancière qui l'a souvent mise en scène. Elle rêve d'écrire un thriller sur les disparitions du manoir de Bourgogne, dont le gérant n'est autre que l'homme dont elle est amoureuse. Ce monologue l'oblige aux interrogations dans les labyrinthes d'une conversation qui n'est que l'une des versions possibles du rêve et de la confession. Pendant cette escapade à Lisbonne, un personnage secondaire tente de s'extraire de la fascination de celle qui guide sa plume : " Je suis un personnage oxymore, à personnalités multiples, narrateur secondaire, qui cherche à sortir de sa dépendance. Le seul obstacle c'est elle-même, une menace plane donc sur son identité. Entrer dans le fantastique c'est entraîner son lecteur dans une aventure intérieure où se confondent rêve et réalité.