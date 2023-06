Echographie des bovins Hors appareil génital

L'échographie des bovins a trouvé sa place dans la pratique, notamment pour le suivi de reproduction, mais il serait dommage de la limiter à ce seul champ d'application. C'est ce que les auteurs s'appliquent à démontrer, s'appuyant sur le travail de thèses et leur expérience de terrain et d'enseignement. Après des rappels concis et illustrés sur le principe de l'échographie, ils passent utilement en revue le matériel disponible et qui serait le plus adapté en fonction du type de clientèle. Selon un découpage anatomique, chaque région ou organe est ensuite étudié suivant l'anatomie appliquée, le matériel choisi, le positionnement de la sonde et les images normales et pathologiques susceptibles d'être visualisées, grâce à une importante iconographie. Cet ouvrage se veut une première approche des possibilités offertes par l'échographie, hors reproduction, en médecine individuelle et de troupeau, pour lever les derniers freins à l'extension de cet examen si riche d'enseignements.