Fille d'alcoolo

Camille fête ses 40 ans : seize ans déjà depuis le décès de sa mère. Qui était-elle au même âge ? Et à 30 ans ? Qui était-elle, avant l'alcool ? Dans ce roman graphique, Camilla Gallapia revient sur l'histoire de sa mère, de sa naissance à Marrakech à son installation dans l'Oise, en passant par la rencontre avec le père de ses enfants. Comment l'alcool s'est-il infiltré dans sa vie ? Comment a-t-elle essayé de s'en sortir ? Camilla raconte aussi le poids de ce secret sur son enfance et la honte qui l'accompagnait au quotidien, ainsi que ses vaines tentatives pour encourager sa mère à soigner son alcoolisme. Avec ce récit fort et poignant auquel beaucoup s'identifieront, Camilla Gallapia a à coeur d'aider celles et ceux qui ont été touchés par l'alcoolisme d'un ou d'une proche, et de leur montrer qu'il est possible de se libérer d'une histoire qui n'est pas la leur.