Kiki et Rosalie

Rosalie est vieille et s'ennuie toute seule dans son salon à regarder la météo. Un jour, son fils lui offre un chiot au large sourire. Coup de foudre. Rosalie l'appelle Kiki et, très vite, les deux rigolent ensemble du matin au soir : plus besoin de télé ni de météo. Mais Kiki grandit, les voisins commencent à se plaindre... Une rigolade de trop et Rosalie se retrouve en maison de retraite et Kiki à la fourrière. Fini de rigoler. Pour un temps seulement... le sort (ou la providence ? ) réunira les deux amis !