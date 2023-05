Star Wars - Obi-Wan et Anakin Tome 3 : Equilibre dans la Force

Le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi a pris Anakin Skywalker comme Padawan, mais l'adolescent, influencé par Palpatine, doute de sa vocation. En mission sur une planète désolée, Obi-Wan et Anakin vont combattre côte à côte et apprendre à mieux se connaître. Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. Cette fois, les lecteurs se délecteront d'un récit complet signé par Charles Soule (qui s'est imposé comme l'un des principaux architectes de la licence) et Marco Checchetto, qui s'est illustré sur Les Ruines de l'Empire et Capitaine Phasma du côté de Star Wars, et Old Man Hawkeye du côté de Marvel.