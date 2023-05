Rich Bastard

Ne jamais pactiser avec son ex, surtout s'il est sexy et sans scrupule Chase Black Statut : héritier le plus sexy de Manhattan, bientôt à la tête de l'empire familial. Taux de satisfaction de ses conquêtes au lit : 200 %. Durée moyenne des relations : un soir. Profil : salaud de classe internationale. C'est du moins l'avis de Maddie, qui a sincèrement cru trouver l'amour lorsqu'ils sont sortis ensemble pendant plusieurs semaines... avant que Chase ne lui brise le coeur. Alors, quand elle le découvre devant sa porte six mois plus tard, elle est légèrement surprise. Et, quand Chase lui annonce qu'il a un service à lui demander, elle commence à croire qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Mais non, Chase est très sérieux : il a besoin qu'elle fasse semblant d'être sa fiancée lors d'un week-end en famille, pour apaiser son père mourant. Maddie est tiraillée. Sa conscience la pousse à accepter, mais passer deux jours au côté d'un Chase plus irrésistible que jamais s'avère la plus douloureuse des tentations... " Je me suis régalée avec ce nouveau roman de LJ Shen. Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire passer un bon moment avec diverses émotions mais aussi nous faire découvrir des personnages tout aussi intéressants l'un que l'autre. " The Lovely Teacher Addictions " Sublime ! Voilà le mot qui me voit en tête une fois que j'ai fini cette romance ! " Les lectures de Frimousse A propos de l'autrice L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.