Les divins Césars. Idéologie et pouvoir dans la Rome antique

Le prince est là pour commander et les sujets pour obéir. Qu'arrive-t-il si le prince est défaillant ? L'intérêt d'un pouvoir venant des dieux - ou de Dieu - est de lever cette hypothèque. " A ce mythe du pouvoir venu d'En-Haut, tout le monde gagne : le prince, qui rencontre sous lui moins de résistance ; les sujets, qui trouvent au-dessus d'eux moins d'arrogance. Des deux côtés, on accomplit son devoir et on se sent promu ", écrit Lucien Jerphagnon. Dans ce récit qui va d'Auguste à Justinien, de 27 av. J.-C. à 529 de notre ère, Lucien Jerphagnon démonte, avec son génie et son humour habituel, les rouages de l'idéologie et du pouvoir dans la Rome impériale. A travers la naissance, l'évolution et les déboires de cette formidable machine à faire des dieux, il dresse, sur plus de cinq siècles, une formidable fresque, histoire des hommes comme de la pensée, dialogue sans cesse renouvelé entre le divin, le philosophique et le politique.