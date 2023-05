Sarabande des hot topics en Marketing

Un ouvrage clair, facile à lire, qui aborde de façon dynamique des problématiques d'actualité en marketing et consommation. Dix chapitres, écrits sur un même modèle (contexte, théorie et méthode, recommandations) qui annoncent les recherches de demain. Cette " sarabande des hot topics " propose, à travers une multiplicité des regards et des méthodes d'investigation, d'étudier les thématiques d'actualité dans le domaine du marketing qui feront les courants de recherche de demain. En dix chapitres clairs et écrits sur un même modèle (contexte, théorie et méthode, recommandations), l'ouvrage s'adresse aux enseignants et aux doctorants mais aussi aux consultants et aux dirigeants d'entreprises qui doivent développer leur activité dans un monde complexe. Ce sont tout d'abord la place et le rôle du consommateur, souvent considéré comme une ressource, qui sont analysés au travers des concepts de " Capital Faire ", d'acteur déterminant, de partenaire dans un contexte critique ou encore de client mécontent. Les espaces d'échanges font également l'objet de plusieurs réflexions : le marché urbain traditionnel, certains lieux réhabilités ou la capacité d'hospitalité du monde digitalisé sont ainsi explorés. La marque, elle aussi, est étudiée dans son rapport au temps ou au luxe. Enfin, les relations multiformes entre le produit de consommation et le consommateur sont abordées, l'accent étant mis sur la distance psychologique ou encore sur l'objet connecté dans sa capacité à décider à la place de l'individu. Les questions soulevées ouvrent des perspectives de recherche sur des sujets essentiels dans le marketing d'aujourd'hui et les analyses proposées fournissent une aide concrète à la prise de décision.