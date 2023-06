Dans ce récit, Claire Marie, psychologue et chamane, part de son expérience en service de cancérologie et de douleur chronique pour aller à la rencontre de l'Esprit des Maladies. Elle commence un long voyage, des terres britanniques à la Suède, de la France à la Grèce, qui la mènera jusqu'au Népal. Tout au long, elle se connecte à l'esprit de ses patients qui, en retour, offrent leur histoire au monde. Ecrit à un moment où la planète entière a été prise en otage par le champ énergétique d'une maladie spécifique (l'Esprit du Covid), ce texte espère montrer que derrière chaque maladie, il existe une Toile de reliance. Si nous choisissons d'ouvrir notre coeur au message de la Maladie, la Toile devient lumineuse, elle nous accueille dans une nouvelle relation avec nous-même, nos vies et le monde qui nous entoure. A travers cette Toile, nous pouvons communiquer et apprendre à guérir. Nos peurs humaines - nourries par le stress de nos sociétés contemporaines - nous empêchent de ressentir cette Toile lumineuse bienveillante, et bien souvent la transforment même en ce que Claire Marie appelle, métaphoriquement, "l'Ange noir des Maladies". La peur étouffe la lumière du message sacré de la maladie, et il ne reste plus que sa part d'ombre. Au fil des pages de ce livre, du coeur de la Chrétienté sur les collines de Vezelay, du Bouddhisme tibétain des montagnes de l'Himalaya, des plaines de Suède ou à travers le vent des Cornouailles, les maladies s'adressent à nous directement, elles parlent à haute voix, transmettant des messages qui font écho à nos histoires intérieures et à celles de l'humanité. Les métaphores que les Esprits soufflent à Claire Marie nous apprennent à rêver de nouveau, à écouter les vibrations de nos organes et celles de nos corps pour dénouer nos souffrances, nos deuils et nos blocages. Elles ouvrent ainsi nos coeurs et nourrissent l'Ange de lumière des Maladies, à l'intérieur de nous et entre nous. En conscientisant cette Toile lumineuse des Maladies, le livre de Claire Marie a deux ambitions. Tout d'abord, secouer la pensée et créer des nouveaux champs de questionnements : donner envie aux médecins, scientifiques, travailleurs sociaux... , d'écouter leur patients et d'orienter leur recherche d'une façon différente. Et aussi, adoucir la souffrance : toutes les images, toutes les paroles que Claire Marie partage dans ce récit n'ont pas pour but d'enfermer ni de définir les maladies, elles sont de simples offrandes pour éveiller en nous de nouvelles histoires, qui, en déliant nos souffrances intérieures, pourront transformer celles du monde.