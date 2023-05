Dans mon ombre

C'est une parfaite inconnue. Mais elle sait qui tu es. Il n'y a pas si longtemps Suzi a fait quelque chose de mal. Elle en paie le prix à présent : enceinte et terrorisée, elle vit dans un cottage isolé avec Nick, son mari jaloux. Quand Nora s'installe dans la seule maison à proximité, Suzi est ravie d'avoir enfin une amie. A tel point qu'elle est presque tentée de lui révéler son effroyable secret. Mais très rapidement Suzi commence à douter : Nora serait-elle au courant ? C'est pourtant impossible. Rattrapées par leurs secrets et leurs mensonges, Suzi et Nora vont vite réaliser qu'elles ont bien plus en commun qu'elles ne l'auraient imaginé. Et que les apparences sont parfois trompeuses... Un suspense psychologique brillamment construit aussi glaçant que divertissant. Pour les fans de Lisa Jewell et Samantha Downing. " Un thriller haletant, au suspense qui vous tiendra captivé jusqu'à la dernière ligne. " Erin Kelly " Trois points de vue et un twist renversant : Claire McGowan sait comment tisser une histoire géniale ! " The Daily Mail " Un formidable page-turner. " The Guardian " Drôle et parfaitement rythmé... à glacer le sang. " The Daily Telegraph " Un roman captivant que vous n'arriverez pas à lâcher. " The Sun " Un thriller remarquablement exécuté, à l'atmosphère envoûtante. A donner des frissons dans le dos ! " Sunday Mirror " Extrêmement convaincant et intelligent. " The Bookseller " Un roman complexe, dérangeant et intelligent, qui sait rester léger et extrêmement divertissant. " Irish Times " Débordant d'intrigues, ce livre est à lire absolument. " Woman & Home