La faute de la traductrice

En 1959, le monde s'est reconstruit, oubliant le Troisième Reich et son Führer. Dans la nouvelle France de De Gaulle, on commerce, on négocie, on exporte. Et Solange, jeune traductrice aux allures de femme moderne, entend ajouter sa pierre à ce futur radieux en entrant dans la société Inter-Ingen, au département des Opérations étrangères. Alors certes, il n'aurait pas fallu que Solange trouve son chef de service si séduisant. Elle aurait dû refuser de partir avec lui pour négocier de nouveaux contrats en Argentine. Elle aurait mieux fait de ne pas sortir seule et d'éviter cet étrange restaurant qui rassemblait des individus louches. Mais pouvait-elle s'imaginer que c'était là que l'Allemagne nazie rêvait d'un flamboyant retour ?