Mariés par convenance - Par regret, par amour

Mariés par convenance, Andrea Laurence Lana est désemparée : depuis que Kal - son meilleur ami dont elle est secrètement amoureuse - a accepté de l'épouser pour qu'elle puisse obtenir la garde de la petite Akela, il n'a de cesse de flirter avec elle. Ses regards brûlants et ses gestes tendres qui lui inspirent un désir irrépressible, Lana n'en veut pas ? ! Car s'il ne s'agit que d'un jeu pour Kal, elle craint pour sa part de ne jamais s'en remettre... Par regret, par amour, Sarah M. Anderson Christine est encore plus belle que dans ses souvenirs. Pourtant Daniel n'a rien oublié de leur première rencontre. Ni du mal qu'il a fait à cette femme qu'il a sacrifiée à sa carrière politique. Parce qu'il n'a jamais pu se pardonner cette trahison, il est fermement décidé aujourd'hui à se racheter auprès d'elle. Un défi qui pourrait bien se révéler impossible, s'il en croit la colère qui brille dans les yeux de Christine... Romans réédités