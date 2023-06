L'Armée d'Edward

Kidnapper les personnalités les plus importantes de la planète pour tenter de changer le monde. Une " war room " quelque part dans le monde ; une équipe de jeunes gens, les yeux rivés sur leurs écrans. Depuis quatre ans, avec des moyens démesurés, ils organisent dans le plus grand secret une opération inimaginable. Ubatuba, Brésil. Fernando Pereira de Almeida, sénateur et businessman, prend son bain de mer matinal. Tout à coup, il se sent aspiré par le fond... Floride. Le président des Etats-Unis fait une partie de golf. Au départ du trou n° 1, sous les yeux de ses gardes du corps et de la foule, il se volatilise, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds... Le même jour, vingt personnalités de premier plan - politiciens, hommes et femmes d'affaires, stars du rap ou de la télé - disparaissent subitement et de manière inexpliquée. Qui se cache derrière ces enlèvements ? Quelles sont les revendications de cette mystérieuse " armée d'Edward " ? Que va-t-il advenir de ces " très importantes personnes " livrées à elles-mêmes dans des endroits tenus cachés ?