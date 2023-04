Les Outils du potager. Les guides du jardinier-maraîcher

"Choisir et utiliser les bons outils peut faire une énorme différence dans le succès d'un potager ou d'une microferme maraîchère". Tel est le credo de Jean-Martin Fortier, qui nous ouvre ici les portes de sa remise à outils. Quasiment tous de "basse technologie" , donc essentiellement manuels et peu coûteux, ils permettent de travailler la terre en respectant la biodiversité, d'augmenter la productivité de la surface cultivée et d'améliorer l'ergonomie au travail. Et d'appliquer la méthode Fortier avec succès ! Adaptés aux professionnels autant qu'aux débutants et aux amateurs, ces outils s'utilisent pour la préparation des sols, la plantation, l'entretien et la récolte des cultures. De nombreuses illustrations permettent de comprendre leur fonctionnement, leur utilisation et leurs atouts. Jean-Martin Fortier y prodigue également ses conseils et astuces afin d'exploiter au mieux chaque outil. Jean-Martin Fortier est un maraîcher québécois qui a mis au point une méthode de production bio-intensive pour petites surfaces, dont l'efficacité lui vaut un succès international. Fondateur de l'Institut jardinier-maraîcher, il forme à sa méthode les futurs maraîchers, dans l'optique de favoriser la transition agricole mondiale.