Cahiers de Douai

"Dix-sept ans ! " Un âge de désirs et de révoltes : Rimbaud adolescent s'élance vers la liberté. Jouant avec les codes traditionnels, ses vers portent la fraîcheur d'un regard prêt à tout explorer. Le futur "voyant" transparaît déjà dans ces poèmes, qui exaltent l'élan d'un génie en train de s'émanciper. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte historique et culturel- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentaleEMANCIPATIONS CREATRICES- Analyse du parcours- Le parcours dans l'oeuvre- Groupement de 6 textes- Histoire des artsVERS LE BAC- 6 explications linéaires guidées- Sujets de dissertation et de commentaire guidés- Préparation à l'entretien- MéthodologieCAHIER ICONOGRAPHIQUE.