Turquie. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Turquie est un pays d'une extrême richesse, dont l'histoire puise ses racines dans la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Paysages steppiques d'Anatolie, criques baignées d'une eau cristalline, finesse des minarets et hospitalité légendaire. Dans Le Routard Turquie, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (s'émerveiller devant les étals du Bazar égyptien d'Istanbul, faire un plongeon dans les eaux turquoise de la côte lycienne ...), des visites (s'engouffrer sous les voûtes de Sainte-Sophie, et regarder droit dans les yeux l'archange Gabriel dans le ciel d'Istanbul, partir à la découverte du riche patrimoine archéologique de Pergame, une ville phare de l'époque romaine...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 60 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Turquie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.