Avec une originalité artistique inégalée, Max Ernst (1891-1976) transformait tout ce qu'il touchait. En repoussant les frontières imposées par son époque et en s'affranchissant du regard obtus qu'elle portait sur la culture, il devint une figure majeure du dadaïsme et du surréalisme. Pionnier du mouvement Dada, il créa d'abord en réaction contre les horreurs de la Première Guerre mondiale. Après la censure de la fameuse exposition dada de Cologne pour "obscénité" , Ernst décida de passer le reste de sa vie à Paris, où il rencontra les Surréalistes. Ernst se démarque surtout par la variété stylistique et technique de son oeuvre. Il pratiqua la peinture, le dessin et la sculpture, signa des textes, des décors, des romans-collages et initia la technique du frottage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ernst, comme nombre de ses confrères, devient un "étranger indésirable" et il est forcé à l'exil, mais il revient en France dès la fin du conflit. Il y poursuit sa carrière et reçoit en 1954 le Grand Prix de Peinture à la Biennale de Venise. Ce livre est un voyage en terre de magie, d'intensité et de fantasme, une porte ouverte sur l'esprit et l'univers complexes de Max Ernst. A propos de la collection Chaque volume de la Basic Art Series de TASCHEN contient : une chronologique détaillée de la vie et de l'oeuvre de l'artiste qui rend compte de son importance culturelle et artistique une biographie concise une centaine d'illustrations couleur accompagnées de légendes explicatives