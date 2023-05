Star Wars - Dark Vador Tome 2 : L'équilibre dans la Force

Dark Vador est le bras droit de l'Empereur, il est également l'un des seuls survivants de ce qui est la plus grande défaite de l'Empire : la destruction de l'Etoile de la Mort par l'Alliance Rebelle. Sa position affaiblie, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de montrer à quel point la Force est puissante en lui. Deuxième nouvelle collection à petit prix dans la galaxie Star Wars ce mois-ci ! Après la collection anthologique centrée sur un protagoniste de la galaxie lointaine, nous vous proposons avec cette gamme, des récits dans le canon de l'histoire. Depuis 2015, Marvel publie des comics qui se déroulent dans le même univers que les films et les séries télévisées. Après la saga Star Wars, c'est au tour de l'autre série culte (lancée également en 2015) d'intégrer cette collection. Les évènements de Dark Vador, orchestrés par Kieron Gillen (Immortal X-Men, DIE) et Salvador Larroca (Iron Man, Uncanny X-Men) se situent entre les films Un nouvel espoir et L'Empire contre-attaque.