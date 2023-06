C'est quoi le bonheur pour vous ?. En chemin vers soi

6 escales vers le bonheur Connaissez-vous ce sentiment ? Cette impression soudaine de sonner juste, d'être profondément en phase avec vous-même. Tout à coup, nous nous sentons juste bien. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en accord avec l'ensemble des personnes qui vous entourent, et vos désirs et vos sentiments sont en lien direct avec ce que vous faites ou entreprenez. Cette aptitude à être en accord avec soi ne relève d'aucune magie ou d'aucun hasard heureux : nous pouvons tous la développer et l'entretenir durablement. Loin de moi l'idée de vous proposer une recette toute faite pour devenir la meilleure version de vous-même ! Nous avons tous un chemin unique, et vous êtes la personne la mieux qualifiée pour savoir ce qui est bon pour vous. En revanche, j'ai à coeur de vous partager modestement mon histoire personnelle, ainsi que tous les outils que j'ai mis en place dans mon quotidien pour vivre, au fil du temps, une vie plus éclairée.