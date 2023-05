Revif ou La peau de l'eau

S'il est différentes manières d'aborder l'univers poétique de Claire Massart, on n'échappe pas aux ondes plissant la peau de l'étang et aux traits du vent par vagues et sentiers odorants. Si proches, si patients, ses poèmes teintent d'humanité la courbure des mots, tracent de leur simple générosité l'urgence qui nous maintient debout. Chacun puisera dans le jaune du mimosa ou "l'attroupement des souvenirs" , fera sien son "revif" pour s'attarder sur "les banderilles de 6h22".