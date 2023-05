Bien démarrer en anglais au collège 6e

Des révisions et des activités conformes au programme d'anglais de 6e et adaptées au niveau de chaque élève quand il arrive au collège. Deux parcours Le cahier propose deux parcours de niveaux progressifs : - " A trip to Great Britain " (niveau A1, A1+) : pour les élèves débutant en anglais - " A trip to London " (niveau A1+, A2) : pour les élèves ayant déjà fait un peu d'anglais à l'école primaire Dans chacun des parcours - Un reportage photo sur la Grande-Bretagne en 12 étapes - Une révision des points clés du programme de 6e, avec de nombreux exercices - Des jeux et des activités en V. O Sur le site www. hatier-entrainement. com L'achat du cahier permet d'accéder gratuitement au site d'entrainement www. hatier-entrainement. com et à ses différentes ressources, dont un entraînement oral en anglais.