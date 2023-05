Ao Ashi Playmaker Tome 16

L'Esperion affronte Tokyo Vans dans un derby de Premier League alors qu'il est privé de ses meilleurs joueurs. Ashito, Takeshima, Tachibana et Asari se retrouvent propulsés en défense, aux côtés de Kiriki, le meneur de jeu. Ce dernier, jusque-là habitué de la sélection nationale U18, n'a pas été retenu pour la trêve internationale. Les première année récoltent les fruits de leurs entraînements nocturnes et montrent une coordination admirable en première mi-temps, avant de s'écrouler brusquement vers la fin de celle-ci. Ashito saura-t-il montrer l'étendue de ses capacités dans ce match crucial dans la course au titre ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. En 2022, une adaptation animée est réalisée par les célèbres studios Production I. G. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros.