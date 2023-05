Teleportation inc. Tome 3 : La planète perdue

Avec la téléportation, vous pouvez voyager aussi loin que vous le voulez... Et plus loin encore, si vous n'avez vraiment pas de chance. Les accidents, ça arrive. Mais lorsqu'ils concernent une technologie mettant en jeu les forces fondamentales de l'Univers, ce n'est plus un simple incident technique. C'est une potentielle apocalypse totale. Pour Lubia et Trev, une banale enquête sur l'explosion d'un téléport se transforme rapidement en course poursuite à travers les dimensions pour devenir tout simplement une mission existentielle pour sauver l'Univers. Une bonne grosse journée de boulot, donc...