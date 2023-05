Mémo Révisions PASS & L.AS. Physique, Biophysique, Chimie, Mathématiques, Biostatistiques, 2e édition

Cet ouvrage propose aux étudiants de PASS, le parcours spécifique "accès santé", première année des études MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et Kiné) et Licence Accès Santé tous les théorèmes, toutes les définitions, les formules et les réactions chimiques qu'ils doivent impérativement connaître pour réussir leurs examens. Il couvre le programme de : - Chimie générale et Chimie organique ; - de Biochimie ; - de Physique et de Biophysique ; - de Probabilités et de Statistiques. Tous les rappels de cours sont complétés par de nombreux exemples et des conseils afin de faire de ce formulaire l'outil de révision indispensable pour réussir leur PASS.