Les magies de l'archipel T2: La Cité Mirage

La nouvelle série de fantasy d'Estelle Faye, une autrice incontournable de la fantasy. La suite du fabuleux voyage de Kassem De retour d'Arcadia, Kassem et Elissa échouent sur la côte d'Oneyra, la plus grande île de l'Archipel. Pour reprendre la mer, ils doivent rejoindre la capitale en traversant le Grand Désert avec Layla, une jeune pêcheuse de perles qui veut convaincre le sultan de chasser les bandits qui menacent son village. Mais le sultan ne pense qu'à une chose : retrouver la Cité Mirage, disparue il y a mille ans et qui, dit-on, recèle une bibliothèque digne de celle d'Arcadia ! Kassem a peut-être une chance de découvrir le moyen de faire revenir Nour, sa soeur métamorphosée en sirène, parmi les humains. Car on raconte que celui qui pourra rassembler un livre de chacune des trois bibliothèques légendaires de l'Archipel sera doté d'un savoir inouï... Une série fantasy pour les enfants à partir de 9 ans