Mölang Tome 2 : Grand soleil sur l'amitié

Déjà célèbres en dessin animé, Molang et Piu Piu partagent aujourd'hui en BD un quotidien teinté de gentillesse et de bonne humeur. Trois histoires sans textes très tendres et joyeuses composent ce volume : Molang et Piu Piu sont à la plage. Molang doit trouver comment protéger Piu Piu du soleil car il ne veut pas mettre de crème. Parasol, cocotier, château de sable, il va tout essayer... Molang et Piu Piu font du camping. Ils ont du mal à trouver le lieu parfait pour planter leur tente (ours, abeilles, autres campeurs). Plus la journée va passer, plus Piu Piu s'inquiète des différents dangers de la forêt. La nuit venue, Piu Piu a peur des bruits de la forêt. Molang va-t-il pouvoir l'aider ? Molang et Piu Piu vont découvrir les joies de la plongée sous-marine en jouant à cache-cache avec une pieuvre farceuse. En allant toujours plus profond, ils espèrent découvrir un fabuleux monstre marin.