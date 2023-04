"Cet ouvrage est le rapport d'une expérience d'immersion dans une oeuvre, celle du premier visage de l'écologie populaire. Je ne déconstruirai pas la légende du commandant Cousteau. Je la commenterai pour ce qu'elle est, car j'en suis d'abord la lectrice et la spectatrice". Alors que les glaciers disparaissent, les forêts s'embrasent, la biodiversité s'effondre, que reste-t-il de l'engagement du commandant Cousteau, popstar ambivalente de l'écologie ? Jill Gasparina est critique d'art, curatrice, autrice, chercheuse. Agrégée de Lettres modernes, ancienne élève de l'Ecole normale supérieure, elle enseigne à la HEAD-Genève (Haute école d'art et de design). Ses recherches récentes portent sur la vulgarisation scientifique, la science-fiction et les imaginaires technologiques, et plus spécifiquement sur l'habitat extraterrestre.