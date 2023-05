Mon Agenda de prof d'école. Edition 2023-2024

Un agenda pour vous aider à mieux s'organiser et gérer plus facilement les multiples tâches du quotidien dans la classe, commenté et illustré par la talentueuse Mysticlolly ! Pour bien commencer l'année... - le calendrier annuel avec les vacances scolaires - l'organisation de vos 108 heures - vos adresses indispensables - l'emploi du temps de votre semaine - la liste de vos élèves - votre pré-rentrée - la réunion des parents d'élèves Pour vous organiser tout au long de l'année... - des conseils pour gérer votre classe avec bienveillance - des défis axés sur la protection de l'environnement - des idées à mettre en oeuvre pour motiver vos élèves - des pense-bêtes pour ne rien oublier Pour rester zen en toutes circonstances... - des phrases à méditer - des jeux et des défis pour vous amuser - des dessins à colorier Pour personnaliser vos choix et vos envies... - Plus de 300 stickers !